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Nokia, Lexmark и другие: список компаний, ушедших из России за предыдущие сутки

Александр Трикиша, Руслан Антонов
28 марта, 10:22
Министерство цифровой трансформации составило список санкций против России за последние сутки

Кремль возвращается в 19 век / Фото: Pixabay

Международные компании продолжают уходить из России в знак протеста против войны в Украине. Их список увеличивается с каждым днем.

Кто свернул бизнес в России за предыдущие сутки:

  • Google прекратил лицензирование российских Android-смартфонов
  • Nokia приостановила поставки в РФ
  • Американская корпорация, специализирующаяся на разработке и изготовлении устройств для печати и обработки изображений, Lexmark приостановила поставки в РФ
  • Большая банковская группа Нидерландов ING Bank решила отказаться от каких-либо новых бизнес-контактов с любыми российскими или белорусскими компаниями по всему миру
  • TikTok запретил пользователям из РФ выкладывать ролики, даже с помощью VPN
  • Производители судовых двигателей разрывают связи с РФ из-за все большего давления на морскую торговлю
  • Крупнейшие японские банки, в частности Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui и Mizuho, ​​приостановили долларовые транзакции с российским Сбербанком
  • Бренд организатора азартных игр Parimatch прекратил сотрудничество с Россией и завершил все юридические и технические процессы вывода франшизы.

Также мы писали, что США впервые в истории внесли российскую компанию в список угроз национальной безопасности. Федеральная комиссия по связи добавила российскую "Лабораторию Касперского" в список компаний, являющихся угрозой национальной безопасности США.