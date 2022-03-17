На боці України: Qualcomm перестала продавати процесори компаніям з РФ

Росія залишилась без процесорів/Фото: колаж: "Сьогодні"

Американська компанія Qualcomm перестала продавати процесори Російській Федерації. Таке рішення пов'язане з нападом РФ на Україну.

Про це повідомив старший віцепрезидент зі зв'язків з держорганами компанії Нейта Тіббітс.

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Деталі

"Це неправильно. Qualcomm закликав до мирного врегулювання (збройної агресії РФ — ред.) в Україні", — зазначив Тіббітс.

У компанії зазначили, що зробили пожертву гуманітарним організаціям для допомоги Україні та подвоїли всі благодійні внески своїх співробітників.

Санкції від Японії

Японія оголосила про заморожування активів 17 фізичних осіб із Росії.