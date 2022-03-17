На боці України: Qualcomm перестала продавати процесори компаніям з РФ

Росія залишилась без процесорів/Фото: колаж: "Сьогодні"
Американська компанія Qualcomm перестала продавати процесори Російській Федерації. Таке рішення пов'язане з нападом РФ на Україну.
Про це повідомив старший віцепрезидент зі зв'язків з держорганами компанії Нейта Тіббітс.
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"Це неправильно. Qualcomm закликав до мирного врегулювання (збройної агресії РФ — ред.) в Україні", — зазначив Тіббітс.
У компанії зазначили, що зробили пожертву гуманітарним організаціям для допомоги Україні та подвоїли всі благодійні внески своїх співробітників.
Санкції від Японії
Японія оголосила про заморожування активів 17 фізичних осіб із Росії.
Під санкції потрапили 11 депутатів російської думи, п'ять членів сім'ї банкіра Юрія Ковальчука, а також мільярдер Віктор Вексельберг. Крім того, як заявив міністр економіки, торгівлі та промисловості Коїті Хагіуда, Японія планує скорочувати залежність від російських енергоресурсів та зрідженого природного газу.
Загальна кількість росіян, які постраждали від заморожування активів Японією через війну в Україні, становить 61.