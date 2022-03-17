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На стороне Украины: Qualcomm перестала продавать процессоры компаниям из РФ

17 марта, 04:57
Кроме того, компания решила финансово поддержать Украину

Россия осталась без процессоров/Фото: коллаж: "Сегодня"

Американская компания Qualcomm перестала продавать процессоры в Российской Федерации. Такое решение связано с нападением РФ на Украину.

Об этом сообщил старший вице-президент по связям с госорганами компании Нейта Тиббитс.

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"Это неправильно. Qualcomm призвал к мирному урегулированию (вооруженной агрессии РФ — ред.) в Украине", — отметил Тиббитс.

В компании отметили, что пожертвовали гуманитарным организациям для помощи Украине и удвоили все благотворительные взносы своих сотрудников.

Санкции от Японии

Япония объявила о замораживании активов 17 физических лиц из России.

Под санкции попали 11 депутатов российской думы, пять членов семьи банкира Юрия Ковальчука, а также миллиардер Виктор Вексельберг. Кроме того, как заявил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда, Япония планирует сокращать зависимость от российских энергоресурсов и сжиженного природного газа.

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Общее количество россиян, пострадавших от замораживания активов Японией из-за войны в Украине, составляет 61.

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