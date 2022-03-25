На співбесіду в образі собаки: Zoom впровадив анімовані аватари

Zoom вводить анімовані аватари / Фото: Zoom
Компанія заявляє, що ця функція, включена в оновлення Zoom 5.10, дозволить вам стати твариною лише запуску, але в майбутньому будуть додані нові параметри аватара. А напередодні Instagram повернув хронологічну стрічку.
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Нині існує 11 аватарів тварин у футболках та толстовках, включаючи корову, кішку, собаку, єнота, панду та білого ведмедя.
У Zoom відзначають, що аватар може копіювати деякі ваші емоції та міміку, але на практиці його вираження обмежені.
Як увімкнути
- Перед використанням функції аватара необхідно оновити програму до останньої версії.
- Відкрийте програму Zoom і перейдіть до "Налаштування"
- Натисніть розділ "Фон та ефекти"
- Натисніть на вкладку Аватари та виберіть свою улюблену тварину
Майте на увазі, що цей параметр буде застосовуватись до всіх конференцій. Щоб увімкнути аватари для однієї зустрічі, вам потрібно зробити наступне:
- Приєднайтесь до відеоконференції та натисніть на стрілку поруч зі знаком "Почати відео/Зупинити відео"
- Натисніть "Вибрати віртуальне тло…" або "Вибрати відеофільтр…"
- Натисніть на вкладку Аватари та виберіть свою улюблену тварину