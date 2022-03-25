На собеседование в образе собаки: Zoom внедрил анимированные аватары

Zoom вводит анимированные аватары / Фото: Zoom
Компания заявляет, что эта функция, включенная в обновление Zoom 5.10, позволит вам стать животным только при запуске, но в будущем будут добавлены новые параметры аватара. А накануне Instagram вернул хронологическую ленту.
Читайте также: Самый дорогой стартап Европы заработал в Украине: почему это важно
В настоящее время существует 11 аватаров животных в футболках и толстовках, включая корову, кошку, собаку, енота, панду и белого медведя.
В Zoom отмечают, что аватар может копировать некоторые ваши эмоции и мимику, но на практике его выражения ограничены.
Как включить
- Перед использованием функции аватара необходимо обновить приложение до последней версии.
- Откройте приложение Zoom и перейдите в "Настройки"
- Нажмите на раздел "Фон и эффекты"
- Нажмите на вкладку Аватары и выберите свое любимое животное
Имейте в виду, что этот параметр будет применяться ко всем конференциям. Чтобы включить аватары для одной встречи, вам нужно сделать следующее:
- Присоединитесь к видеоконференции и нажмите на стрелку рядом со знаком "Начать видео/Остановить видео"
- Нажмите "Выбрать виртуальный фон…" или "Выбрать видеофильтр…"
- Нажмите на вкладку Аватары и выберите свое любимое животное