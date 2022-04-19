На Марсі знайшли незвичайний кратер: як він міг утворитися

Кратер міг отримати свою форму у результаті марсотрясіння / Фото: NASA

Орбітальний апарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter зняв незвичайний кратер на Червоній планеті, змусивши дослідників поламати голову над тим, як він набув своєї форми.

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Традиційно кратери мають круглу форму, проте цього разу на камеру потрапив кратер, трохи витягнутий в один бік, пише cnet.com.

Деякі кратери незвичайної форми з'явилися внаслідок удару космічного тіла під гострим кутом, але в цьому випадку вчені запідозрили іншу причину.

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Вивчивши знімок, вони дійшли висновку, що великі блоки марсіанської породи у північно-східному та північно-західному кутах обрушилися до центру картера, створивши незвичайну форму.

Це могло статися внаслідок маротрусу. Нещодавно вчені якраз отримали підтвердження того, що Марс живий.

Раніше ми писали, що вчені розкрили секрет темних плям на Місяці. Вчені довго не могли зрозуміти, чому з одного боку місяця кратерів більше, ніж з іншого.