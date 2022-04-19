На Марсе обнаружили необычный кратер: как он мог образоваться

Кратер мог получить свою форму в результате марсотрясения / Фото: NASA

Орбитальный аппарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter снял необычный кратер на Красной планете, заставив исследователей поломать голову над тем, как он приобрел свою форму.

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Традиционно кратеры имеют круглую форму, однако в этот раз на камеру попался кратер, немного вытянутый в одну сторону, пишет cnet.com.

Некоторые кратеры необычной формы появились в результате удара космического тела под острым углом, но в этом случае ученые заподозрили другую причину.

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Изучив снимок, они пришли к выводу, что большие блоки марсианской породы в северо-восточном и северо-западном углах обрушились к центру картера, создав необычную форму.

Это могло произойти в результате марсотрясения. Недавно ученые как раз получили подтверждения того, что Марс жив.

Ранее мы писали, что ученые раскрыли секрет темных пятен на Луне. Ученые долго не могли понять, почему на одной стороне луны кратеров больше, чем на другой.