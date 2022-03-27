На що вистачило розуму: російський чиновник тролить Ілона Маска жартами про туалет

Дмитро Рогозін і Ілон Маск / Фото: Колаж: Сьогодні

На цю думку Маска наштовхнула його опитування про наявність свободи слова в Twitter. Понад 70% підписників мільярдера вважають, що у Twitter відсутня свобода слова. Як підтвердження, Twitter заблокував акаунти Anonymous за підтримку України.

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Вивчивши відповіді користувачів, Маск замислився над створенням нової соціальної мережі. І доки американець зважує всі за і проти, опальний глава Росккосмосу Дмитро Рогозін знову нагадав про себе.

Російський чиновник запропонував свої варіанти назви соцмережі з властивим йому почуттям гумору.

"Чудова ідея, містер Маск! Я пропоную вам на вибір кілька назв нової соціальної мережі, які вам повинні сподобатися: 1. Порцеляновий трон. 2. Кишкові твіти. 3. Мамо, я це зробив!", – написав Рогозін у коментарі.

У першому випадку Рогозін мав на увазі давній твіт Маска, коли він написав, що половина його публікацій у соцмережі "зроблена на фарфоровому троні", маючи на увазі унітаз. Решта – політ фантазії росіянина.

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Раніше Рогозін зганьбився у листуванні з підписником. Чиновник його образив, але той дотепно помстився йому.