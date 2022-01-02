Мурашки по шкірі: найдивніші речі, які астронавти бачили та чули у космосі

Найдивніші речі в космосі / Фото: Колаж: Сьогодні

Деякі речі, почуті в космосі, спантеличили астронавтів, інші навіть налякали. Чи були ці випадки доказом, що ми не самі у Всесвіті? З'ясуймо.

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Звук у вакуумі

У 2003 році Ян Лівей став першим астронавтом, відправленим у космос за китайською космічною програмою.

Під час першого польоту він сказав, що чув, як хтось ударив у корпус космічного корабля так само, якби це був стукіт дерев'яним молотком по залізному відру.

Ян Лівей. Фото: cgtn.com

Астронавт визирнув в ілюмінатор корабля, але не зміг знайти джерело звуку. Враховуючи, що космос – це вакуум, було ще дивніше, що було почуто звук зовні корабля.

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Лівей не сам у цьому відкритті: інші китайські астронавти чули цей звук під час місій у 2005 та 2008 роках.

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Об'єкт, що світиться

Під час одиночної подорожі навколо Землі Гордон Купер, можливо, натрапив на щось більше, ніж просто космічне сміття.

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Завершуючи свою космічну подорож, на 22-му витку він раптово помітив зелений світловий об'єкт, що наближався до капсули "Меркурія", в якій астронавт летів.

Гордон Купер. Фото: NASA

Швидке наближення об'єкта було навіть зафіксовано найближчою станцією стеження Австралії.

"Я вважаю, що ці позаземні апарати та їхні екіпажі відвідують нас з інших планет... Більшість астронавтів неохоче обговорюють НЛО... У 1951 році мені довелося протягом двох днів спостерігати за багатьма їхніми польотами різних розмірів, вони летіли у строю винищувачів, зазвичай зі сходу на захід над Європою", – описував інцидент Купер в ООН.

Палець у космосі

Радянський космонавт Володимир Ковальонок 1981 року побачив через ілюмінатор станції "Салют-VI" щось дивне. Це був об'єкт розміром з палець.

НЛО, яке побачив Ковальонок. Фото: NASA / Wikimedia Commons / Public Domain

"Було складно визначити розмір та швидкість об'єкта в космосі. Тому точно не можу сказати, якого саме розміру. Мій партнер Віктор Савіних приготувався сфотографувати це, але НЛО раптово вибухнуло. Залишилися лише клуби диму. Об'єкт поділено на дві взаємопов'язані частини. Він нагадував гантель. Я негайно повідомив про це до Центру управління польотами", – розповідав космонавт.

Ковальонок – один з небагатьох космонавтів, які бачили в космосі щось незрозуміле і потім відкрито говорили про це.

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Місяць спостерігає за нами

Перша людина на Місяці Ніл Армстронг, можливо, бачила в космосі кілька гігантських НЛО. За чутками, астронавт надіслав секретне повідомлення для NASA під час місії "Аполон-11" у 1969 році.

Ніл Армстронг. Фото: Wikipedia

"Ці кораблі були величезні, сер! Величезні! О боже! Ви не повірите!.. Я говорю вам, що тут є інші космічні кораблі... Вишикувалися в лінію на дальній стороні краю кратера!.. Вони на краю кратера. Місяць спостерігає за нами!" – нібито сказав Армстронг.

Це одна з багатьох подібних історій, пов'язаних із першою висадкою на Місяць. Але сам Армстронг ніколи не коментував ці чутки.

Космічні вугри

Астронавт NASA Сторі Масгрейв стверджує, що бачив, як у космосі плавали труби, схожі на вугрів. В інтерв'ю він пояснює, що бачив цю істоту двічі.

Хоча дехто одразу прийняв ці об'єкти за космічне сміття – можливо, якийсь тип шланга, який від'єднався від космічного корабля.

Втім, Масгрейв наполягає на тому, що у вугра була особлива техніка руху.

Сміття чи НЛО?

Під час місії "Мир" у 1991 році космонавт Муса Манаров спостерігав за док-станцією для космічної капсули, що була поблизу.

Він знімав її наближення, коли побачив об'єкт, що, схоже, рухався від космічного корабля.

Але Манаров знав, що в цей момент просто нічого не могло відірватись, тому продовжував спостерігати за об'єктом, який поплив вниз геть від капсули.

Манаров досі не може пояснити, що він там побачив, але точно знає, що це не космічне сміття, як стверджує дехто.

Невідомі прожектори

Лерой Цзяо командував Міжнародною космічною станцією у 2005 році. Під час виходу у відкритий космос Цзяо побачив, як повз нього пролетіли білі вогні.

Деякі експерти припускали, що це були прожектори від рибальських човнів біля узбережжя Південної Америки, але які це мають бути прожектори, щоб їх було видно на висоті 400 км?

Це повинні бути дуже сильні прожектори для човнів, щоб їх було видно з усіх боків.

Після цього випадку Цзяо заявив: "Я скептично ставлюся до заяв про те, що нас відвідували інопланетяни з іншої планети чи іншого виміру, але я не відкидаю це на 100 відсотків".

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Вогонь без полум'я

З 2009 по 2012 рік космонавти на орбіті проводили дослідження, як вогонь поводиться в космосі.

Вони виявили, що вогонь горить при нижчій температурі та з меншою кількістю кисню, а також може горіти без полум'я в умовах мікрогравітації.

"Досі найдивовижніше, що ми спостерігали, – це видиме горіння крапель гептану після згасання полум'я за певних умов. Наразі це абсолютно незрозуміло", – зізнавався тоді керівник проєкту Форман Вільямс.

Світлове шоу

Під час місії "Аполлон-11" астронавти повідомили, що бачили "світлові спалахи" в очах. Екіпажі наступних місій "Аполлона" були попереджені про це і повідомили, що також бачили дивні спалахи світла, навіть коли очі були заплющені.

Світлове шоу було видно навіть із заплющеними очима. Фото: NASA

У наступних чотирьох місіях "Аполлона" було проведено експерименти, щоб спробувати з'ясувати, що спричинило ці дивні видіння.

NASA встановило, що астронавти бачили космічні промені. Ми не бачимо космічного проміння на Землі, тому що його поглинає наша атмосфера, але без цього космічного бар'єру астронавти бачили те, чого ніхто ніколи раніше не бачив.

І знову НЛО

Під час місії "Джеміні-4" у 1965 році астронавту Джеймсу МакДівітту здалося, що він бачив НЛО. В інтерв'ю NASA МакДівітт пояснив:

"Я визирнув назовні, просто глянув угору, а там щось було. Воно мало геометричну форму, схожу на банку з-під пива, і з такою маленькою річчю, як олівець або щось, що стирчить із неї. Об'єкт був білого кольору".

Дізнавшись про цю історію, у ЗМІ одразу ж заговорили про НЛО. Але пізніше сам МакДівітт, переглянувши фотографію, змінив свою думку: це було відображення болтів у склі.

"Це було відображення конструкції ілюмінаторів. Вони складалися з трьох, чотирьох або п'яти стекол, тому навіть якщо одне з них розбивалося, у нас зберігалася герметичність. Коли Сонце світило в ілюмінатор, на склі відображалися елементи з різних панелей. Я абсолютно впевнений, що це була лише частина віконної конструкції", – зізнався пізніше астронавт.

Чи, може, це йому в NASA сказали зробити таку заяву?

Позаземний об'єкт в ілюмінаторі

У 2013 році, коли астронавт Крістофер Кессіді перебував на борту Міжнародної космічної станції, він побачив загадковий об'єкт, що плив біля його вікна. Кессіді зв'язався з Центром управління польотами, щоб повідомити про появу можливого НЛО.

Невідомий об'єкт, що його побачив Кессіді. Фото: NASA / Wikimedia Commons / Public Domain

NASA ідентифікувало об'єкт як кришку антени російського службового модуля "Зірка". Проте прихильники теорії змови, як і раніше, переконані, що об'єкт був чимось позаземним.

Світлячки на орбіті

У лютому 1962 року астронавт Джон Гленн помітив в ілюмінаторі дещо дивне. Він негайно повідомив NASA, що спостерігає за групою маленьких світлячків, що танцюють за його вікном.

Проте спантеличеному Гленну і NASA знадобився майже рік, щоб з'ясувати, що це за маленькі світлячки насправді.

Джон Гленн. Фото: NASA / Wikimedia Commons / Public Domain

Спочатку NASA було занепокоєне тим, що, можливо, ці крапки, що світяться, були металевими частинами несправного обладнання. Проте пізніше, під час іншого польоту, стало зрозуміло, що ці цятки насправді були замороженими краплями конденсату, які переміщалися та тріскалися під час польоту космічного корабля.