"Мрія" повернеться – найбільший у світі вантажний український літак відбудують заново

Найбільший у світі вантажний український літак, "Мрію", відбудують заново / Фото: Колаж: Сьогодні, interestingengineering

Потрібно близько 3 мільярдів доларів та п'ять років роботи, щоб знову запустити ще один Ан-225, тобто "воскресити" знищену російськими окупантами "Мрію". Але Президент України Володимир Зеленський назвав відновлення літака "справою амбіцій", що це не питання грошей – а питання іміджу країни.

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Також ми писали, що війну в Україні видно з космосу: напад рашистів зняв супутник Maxar Technologies. "Мрія" була не лише найбільшим вантажним літаком у світі, а й єдиним подібним літаком, коли-небудь побудованим.

Розроблена для перевезення важких вантажів, таких як космічний шатл радянських часів, "Мрія" мала довжину 275 футів (83 м), а при висоті 290 футів (88 м). у неї був ще більший розмах крил. Для підйому важких вантажів літак був оснащений шістьма турбовентиляторними двигунами, кожен з яких здатний розвивати тягу 51 600 фунтів на зльоті.

Цікаво, що в розробці був ще один Ан-225, але потім Радянський Союз розпався, і виробництво довелося згорнути через відсутність коштів. Український авіабудівник "Антонов", що спроектував "Мрію", закупив його разом із фюзеляжем другого літака.

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"Мрія" була єдиним у світі подібним літаком, колись побудованим. / Фото: Колаж: Сьогодні

Раніше в лютому цього року, коли російські війська напали на Україну, місто Гостомель також було серед їхніх цілей. Аеропорт у Гостомелі служить базою обслуговування літаків "Антонова", а Мрія" потрапила під перехресний вогонь страшного бою, що тривав у регіоні та була знищена у процесі.

Дослідження, проведені командою "Антонова" після бою, показали, що "Мрія" не підлягає ремонту, а літак, що перевозив найважчий у світі вантаж, зокрема й гігантські лопаті вітряка, а також набори для тестування на COVID-19, втрачено назавжди.

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Дослідження, проведені командою "Антонова" після бою, показали, що "Мрія" не підлягає ремонту / Фото: Колаж: Сьогодні

Чи буде побудований Ан-225 за рахунок коштів із глобальних джерел або з російської скарбниці (військових репарацій), незрозуміло до закінчення війни в Україні . Проте 76-річний Олександр Галуєнко, який був першим пілотом "Мрії", зазначив, що воскреслий літак вже не буде колишнім.

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