"Мрія" вернется – самый большой в мире грузовой украинский самолет отстроят заново

Самый большой в мире грузовой украинский самолет, "Мрію", отстроят заново / Фото: Коллаж: Сегодня, interestingengineering

Потребуется около 3 миллиардов долларов и пять лет работы, чтобы снова запустить еще один Ан-225, то есть "воскресить" уничтоженную российскими оккупантами "Мрію". Но Президент Украины Владимир Зеленский назвал восстановление самолета "делом амбиций", что это не вопрос денег – а вопрос имиджа страны.

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Также мы писали, что войну в Украине видно из космоса: нападение рашистов заснял спутник Maxar Technologies. "Мрія" была не только самым большим грузовым самолетом в мире, но и единственным подобным самолетом, когда-либо построенным.

Разработанная для перевозки тяжелых грузов, таких как космический шаттл советских времен, "Мрія" имела длину 275 футов (83 м), а при высоте 290 футов (88 м) у нее был еще больший размах крыльев. Для подъема тяжелых грузов самолет был оснащен шестью турбовентиляторными двигателями, каждый из которых способен развивать тягу в 51 600 фунтов на взлете.

Интересно, что в разработке находился еще один Ан-225, но затем Советский Союз распался, и производство пришлось свернуть из-за отсутствия средств. Украинский авиастроитель "Антонов", спроектировавший "Мрію", закупил его вместе с фюзеляжем второго самолета.

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"Мрія" была единственным в мире подобным самолетом, когда-либо построенным. / Фото: Коллаж: Сегодня

Ранее в феврале этого года, когда российские войска напали на Украину, город Гостомель также был среди их целей. Аэропорт в Гостомеле служит базой обслуживания самолетов "Антонова", а "Мрія" попала под перекрестный огонь жуткого в регионе боя и была уничтожена в процессе.

Исследования, проведенные командой "Антонова" после боя, показали, что "Мрія" не подлежит ремонту, а самолет, перевозивший самый тяжелый в мире груз, в том числе гигантские лопасти ветряной мельницы, а также наборы для тестирования на COVID-19, потерян навсегда.

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Исследования, проведенные командой "Антонова" после боя, показали, что "Мрія" не подлежит ремонту / Фото: Коллаж: Сегодня

Будет ли построен Ан-225 за счет средств из глобальных источников или из российской казны (военных репараций), непонятно до окончания войны в Украине. Однако 76-летний Александр Галуенко, который был первым пилотом "Мрії", отметил, что воскресший самолет уже не будет прежним.

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