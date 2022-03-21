Може знищити ціле місто: до Землі летить величезний астероїд

Астероїд пролетить повз Землю 24 березня / Фото: Pixabay

Астероїд розміром 200-450 метрів пролетить відносно близько до Землі 24 березня на відстані 5,1 мільйона кілометрів, що майже в 13 разів перевищує стандартну місячну відстань.

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Він досить далеко від поверхні Землі, щоб не зіткнутися з нею, але з астрономічної точки зору це дуже близько.

Фахівці NASA постійно спостерігають за астероїдом 2013 BO76 через потенційну катастрофу. Це пов'язано з можливістю зіткнення через силу тяжіння Землі, адже ймовірне зіткнення може зруйнувати ціле місто!

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Як NASA визначає небезпеку астероїда

Астрономи вважають об'єкт, що зближується із Землею, загрозою, якщо він знаходиться в межах 7,4 мільйона кілометрів від планети і має діаметр щонайменше 140 метрів.

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Якщо небесне тіло такої величини зіткнеться із Землею, воно може стерти з лиця землі міста та спустошити цілі регіони. Більші об'єкти – розміром 1 км і більше – можуть мати глобальні наслідки та призвести до масового вимирання. sciencetimes.com.