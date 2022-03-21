Может уничтожить целый город: к Земле летит огромный астероид

Астероид пролетит мимо земли 24 марта / Фото: Pixabay

Астероид размером 200–450 метров пролетит относительно близко к Земле 24 марта на расстоянии 5,1 миллиона километров, что почти в 13 раз превышает стандартное лунное расстояние.

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Он находится достаточно далеко от поверхности Земли, чтобы не столкнуться с ней, но с астрономической точки зрения это очень близко.

Специалисты NASA постоянно наблюдают за астероидом 2013 BO76 из-за потенциальной катастрофы. Это связано с возможностью столкновения из-за силы тяжести Земли, ведь вероятное столкновение может разрушить целый город!

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Как NASA определяет опасность астероида

Астрономы считают объект, сближающийся с Землей, угрозой, если он находится в пределах 7,4 миллиона километров от планеты и имеет диаметр не менее 140 метров.

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Если небесное тело такой величины столкнется с Землей, оно может стереть с лица земли города и опустошить целые регионы. Более крупные объекты – размером 1 км и более – могут иметь глобальные последствия и привести к массовому вымиранию, сообщает sciencetimes.com.