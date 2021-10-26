Мільярдер Джефф Безос запустить власну космічну станцію з готелем

Blue Origin запустить комерційну космічну станцію / Фото: Twitter

У компанії сподіваються запустити станцію під назвою Orbital Reef до кінця поточного десятиліття. Компанія співпрацюватиме з Sierra Space та Boeing для будівництва форпосту.

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Станція площею 3000 кв. метрів буде "багатофункціональним бізнес-парком" у космосі і вміщатиме до 10 людей. Компанія надасть клієнтам ідеальне місце для створення фільмів в умовах мікрогравітації або проведення передових досліджень, а ще на станції розміщуватиметься космічний готель, повідомляє BBC.

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Сума забудови не розголошується, але раніше сам Безос заявляв, що готовий витрачати 1 мільярд доларів на рік на Blue Origin.

Цікаво, що заява була зроблена саме в той час, коли NASA шукає варіанти заміни старіючої Міжнародної космічної станції.

Міжнародна космічна станція / Фото: NASA

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На початку року NASA оголосило про готовність виділити 400 мільйонів приватним космічним компаніям, які можуть допомогти замінити орбітальну станцію. До речі, нещодавно ми писали, що астронавтам довелося захищати МКС від російської знімальної групи.

Втім, конкуренція у Blue Origin буде жорсткою. Раніше цього тижня Nanoracks, Voyager Space та Lockheed Martin оголосили про свої плани щодо запуску космічної станції на низьку орбіту до 2027 року.