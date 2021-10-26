Миллиардер Джефф Безос запустит собственную космическую станцию с отелем

Blue Origin запустит коммерческую космическую станцию / Фото: Twitter

В компании надеются запустить станцию ​​под названием Orbital Reef к концу текущего десятилетия. Компания будет сотрудничать с Sierra Space и Boeing для строительства форпоста.

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Станция площадью 3000 кв. метров будет "многофункциональным бизнес-парком" в космосе и будет вмещать до 10 человек. Компания предоставит клиентам идеальное место для создания фильмов в условиях микрогравитации или проведения передовых исследований, а еще на станции будет размещаться космический отель, сообщает BBC.

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Сумма постройки не разглашается, но ранее сам Безос заявлял, что готов тратить 1 миллиард долларов в год на Blue Origin.

Интересно что заявление было сделано как раз в то время, когда NASA ищет варианты замены стареющей Международной космической станции.

Международная космическая станция / Фото: NASA

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В начале года NASA объявило о готовности выделить 400 миллионов частным космическим компаниям, которые могут помочь заменить орбитальную станцию. Кстати, недавно мы писали, что астронавтам пришлось защищать МКС от российской съемочной группы.

Впрочем, конкуренция у Blue Origin будет жесткая. Ранее на этой неделе Nanoracks, Voyager Space и Lockheed Martin объявили о своих планах по запуску космической станции на низкую орбиту к 2027 году.