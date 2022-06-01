Меркурій і "компанія" – дивіться неозброєним оком парад планет у червні: де і коли

Парад планет розпочнеться у червні – дивитися неозброєними очима можна буде на Меркурій та решту "компанії" / Фото: Колаж: Сьогодні

Астрономи обіцяють, що Меркурій, Венера Марс, Юпітер і Сатурн буде видно у тому порядку, в якому вони розташовані по відношенню до Сонця. Ви зможете побачити всі п'ять планет, а також Місяць, неозброєним оком.

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Також ми писали, що телескоп Gaia показав мільярди найяскравіших зірок у нашій галактиці. Повертаючись до планет: щоб бачити парад планет, потрібно вийти на вулицю приблизно за 40 хвилин до сходу Сонця 24 червня і подивитися на південне та східне небо.

Бажаючі поспостерігати за Меркурієм: 27 червня, приблизно за 30-40 хвилин до сходу сонця, використовуйте бінокль і проскануйте північно-східний обрій на світанку. Приблизно в 7 градусах лівіше Меркурія можна буде спробувати розглянути помаранчеву зірку першої величини – Альдебаран.

Меркурій буде добре видно з Землі 27 червня 2022 р

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Венера буде найяскравішою планетою все літо: вранці 26 червня ті, хто рано встає, побачать її витончене поєднання з тонким півмісяцем Місяця, а Венера розташується на 2,5 градуса правіше за його нижній край. Бінокль також допоможе побачити Плеяди за 6,5 градусів на північ від Венери до того, як ранкові сутінки стануть надто яскравими.

Венера буде найяскравішою передсвітанковою планетою весь місяць у червні 2022 року

Юпітер та Марс виступлять дуетом: низько на південно-східному небі приблизно за 90 хвилин до сходу сонця можна буде розглянути ці планети з другої половини червня. І Сатурн до 15 червня вже буде видно навіть до півночі за літнім часом. Але особливо добре його буде видно на південному сході, на світанку.

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Також ми писали, що вчені "розсекретили" Нептун та Уран і дізналися, чому їхні кольори так відрізняються.