Меркурий и "компания" – смотрите невооруженным глазом парад планет в июне: где и когда

Парад планет начнется в июне – смотреть невооруженными глазами можно будет на Меркурий и остальную "компанию" / Фото: space.com, Коллаж: Сегодня

Астрономы обещают, что, Меркурий, Венера Марс, Юпитер и Сатурн будут видны в том порядке, в котором они расположены по отношению к Солнцу. Вы сможете увидеть все пять планет, а также Луну, невооруженным глазом.

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Также мы писали, что телескоп Gaia показал миллиарды ярчайших звезд в нашей галактике. Возвращаясь к планетам: чтобы лицезреть парад планет, нужно выйти на улицу примерно за 40 минут до восхода Солнца 24 июня и посмотреть на южное и восточное небо.

Желающие понаблюдать за Меркурием: 27 июня, примерно за 30–40 минут до восхода солнца, используйте бинокль и просканируйте северо-восточный горизонт на рассвете. Примерно в 7 градусах левее Меркурия можно будет попытаться рассмотреть оранжевую звезду первой величины – Альдебаран.

Меркурий будет наиболее хорошо виден с Земли 27 июня 2022 г / Фото: www.space.com

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Венера будет самой яркой планетой все лето: утром 26 июня те, кто рано встаёт, увидят ее изящное сочетание с тонким полумесяцем Луны, а Венера расположится на 2,5 градуса правее ее нижнего края. Бинокль также поможет увидеть Плеяды в 6,5 градусах к северу от Венеры до того, как утренние сумерки станут слишком яркими.

Венера будет самой яркой предрассветной планетой весь месяц в июне 2022 года / Фото: www.space.com

Юпитер и Марс выступят дуэтом: низко на юго-восточном небе примерно за 90 минут до восхода солнца можно будет рассмотреть эти планеты со второй половины июня. И Сатурн к 15 июня уже будет виден даже до полуночи по летнему времени. Но особенно хорошо его будет видно на юго-востоке, когда наступает рассвет.

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