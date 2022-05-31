Таємниці Чумацького шляху розкрито – телескоп Gaia показав мільярди найяскравіших зірок у нашій галактиці

Вченим стали доступні шляхи мілліардів зірок, розташованих у межах 326 світлових років від Сонячної системи: створити докладну карту Чумацького шляху допомогла місія Gaia

Місія Gaia показала мільярди найяскравіших зірок з галактики Чумацького шляху / Фото: NASA, Колаж: Сьогодні

Дані, зібрані місією Gaia Європейського космічного агентства, що містять безпрецедентний обсяг інформації про понад один мільярд найяскравіших об'єктів на небі. Астрономи сподіваються, що нові дані допоможуть розгадати деякі головні таємниці народження та життя Чумацького Шляху та зірок у ньому.

Також ми раніше писали, що ховалося за Чумацьким шляхом. Місія Gaia була запущена у 2013 році, а нові дані будуть оприлюднені 13 червня. Дані телескопа Gaia допомогли створити найдокладнішу карту Чумацького Шляху, нанісши точні координати, відстань та швидкість майже двох мільярдів зірок.

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Майбутній набір даних додасть нового виміру: він покаже хімічний склад десятків мільйонів зірок, що дозволить астрономам відповісти на важливі питання. Телескоп Gaia сканує все небо кожні два місяці.

Два мільярди небесних об'єктів, які бачить телескоп, становлять лише близько 1% від загальної кількості зірок Чумацького Шляху. Але за допомогою складних комп'ютерних алгоритмів та великої кількості наукових знань астрономи можуть екстраполювати ці виміри, щоб дізнатися про галактику загалом.

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Gaia показав шляхи 40 000 зірок, розташованих у межах 326 світлових років від Сонячної системи

Для 30 мільйонів цих зірок Gaia виміряла хімічний склад зоряних атмосфер, який ідентичний хімічному складу молекулярних хмар, у яких ці зірки народилися мільярди років тому.

Поєднавши інформацію про хімічний склад із моделюванням траєкторій зірок, астрономи зможуть відстежувати групи зірок до місць їхнього народження всередині (але також поза межами) Чумацького Шляху.

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