Марсохід знайшов на Марсі дорогоцінний камінь: вчені ламають голову, як він потрапив туди

Марсохід знайшов на Марсі дорогоцінну породу / Фото: NASA

У колекції Perseverance з'явився шматочок олівіну. Це породоутворюючий мінерал, ортосилікат магнію та заліза, він дуже поширений у мантії. Також олівін один із найпоширеніших на Землі мінералів.

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А ще олівін вважається дорогоцінним каменем. З грецької олівін перекладається як золотий камінь. Щоправда, насичений зелений колір для нього рідкість – переважно він більше нагадує колір оливок.

"Ще один шматочок Марса, який потрібно взяти з собою. Мій останній зразок взятий з гірської породи, наповненої зеленим мінералом олівіном, і моя наукова група висловлює кілька ідей про те, як він потрапив туди. Гіпотези літають!", – йдеться у Twitter від імені марсохода.

Марсохід Perseverance збирає зразки породи Марса та поміщає їх у пробірки для зберігання. Цілком можливо, що у майбутньому вчені Землі зможуть отримати багату олівіном породу.

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NASA розробляє місію з доставки зразків марсоходу на Землю для вивчення на початку 2030-х років, пише cnet.com.