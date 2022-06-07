Марсіанська мозаїка – Curiosity виявив дивні скелі на Червоній планеті

Марсохід Curiosity виявив дивні, раніше не бачені скелі на червоній планеті / Фото: NASA,

Марсохід Curiosity пропрацював на Червоній планеті 10 років і його місія добігає кінця: "на закуску" машина припасла цікаве відкриття – дивні скелясті утворення .

Також раніше ми писали, що інший Марсохід Perseverance розстріляв кам'яні мішені на Марсі, які сам вибрав – ця машина також виконує свою марсіанську місію. У процесі своєї роботи марсохід Curiosity наполегливо шукав придатні для життя умови: дослідження велися в основному в кратері Гейла.

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Він являє собою автономну хімічну лабораторію в кілька разів більше і важче за попередні марсоходи, і було розроблено спеціально для дослідження кратера Гейла. А зараз машина рухається у бік гори Шарп, щоб досліджувати там довкілля.

Ці дивні кам'яні шипи, швидше за все – зацементовані заповнення древніх тріщин в осадовій породі", – пише Інститут SETI, Сама осадова порода утворилася за рахунок шарів піску та води, але решта скелі "була зроблена з м'якого матеріалу і була зруйнована ерозією.

Також очікувалося, що марсохід вивчить "цікаві структури та збере зразки, що утворюють гірські породи в результаті хімічних та фізичних змін.

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Ці дивні кам'яні шипи, швидше за все – зацементовані заповнення стародавніх тріщин в осадовій породі Марса / Фото: NASA

Perseverance планує зберегти кілька зразків для майбутньої місії, щоб забрати їх для відправлення на Землю у 2030-х роках.

Також раніше ми писали, що NASA готує нову місію із непростими завданнями для дослідження Венери.