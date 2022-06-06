В обійми токсичної Венери – NASA готує нову місію з непростими завданнями

Літаюча лабораторія DAVINCI повинна зануритися в отруйну атмосферу Венери і зібрати дані, які ще ніхто не збирав – такі амбітні цілі NASA

NASA готує нову місію на Венеру з непростими завданнями, адже атмосфера планети – токсична / Фото: Колаж: Сьогодні,

DAVINCI, літаюча лабораторія аналітичної хімії, вперше оцінить критичні характеристики величезної атмосферно-кліматичної системи Венери .

Нагадаємо, що раніше ми писали, як марсохід Perseverance розстріляв кам'яні мішені на Марсі , які сам вибрав. Венера ж вважається найгарячою планетою Сонячної системи: атмосфера планети щільна та отруйна, що складається із хмар сірчаної кислоти.

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NASA планує запустити місію DAVINCI у червні 2029 року та увійти в отруйну атмосферу Венери у червні 2031 року. Проте, заплановані дані ще можуть бути змінені. Ця місія дозволить астрономам вивчити історичні характеристики атмосфери, включаючи ідентифікацію типів гірських порід поблизу її поверхні.

Жодна з попередніх місій в атмосфері Венери раніше не робила спроб виміряти її хімічний склад або середовище, як планується зробити цього разу – йдеться в повідомленні NASA, – Ці дані астрономи хочуть отримати ще з кінця 80-х минулого століття.

Так, під час обльоту Венери космічний корабель-носій, ретранслятор та апарат для отримання зображень (CRIS) скине на поверхню планети крихітний падаючий зонд .

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Знімок Parker Solar Probe, на якому видно нічну поверхню Венери: тепер астрономи сподіваються отримати більше даних

Це апарат із п'ятьма інструментами, які забезпечать безліч нових спостережень з надзвичайною точністю, навіть занурившись у гарячу поверхню планети. Місія дозволить проводити вимірювання невідомих досі газів, що присутні в найнижчих шарах атмосфери Венери.

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