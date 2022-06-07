Марсианская мозаика – Curiosity обнаружил странные скалы на Красной планете

Марсоход Curiosity обнаружил странные, ранее не виданные скалы на красной планете / Фото: NASA, www.space.com

Марсоход Curiosity проработал на Красной планете 10 лет и его миссия подходит к концу: "на закуску" машина припасла интересное открытие – странные скалистые образования.

Также ранее мы писали, что другой Марсоход Perseverance расстрелял каменные мишени на Марсе, которые сам выбрал – эта машина также выполняет свою марсианскую миссию. В процессе совей работы марсоход Curiosity настойчиво искал пригодные для жизни условия: исследования велись в основном в кратере Гейла.

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Он представляет собой автономную химическую лабораторию в несколько раз больше и тяжелее предыдущих марсоходов, и был разработан специально для исследования кратера Гейла. А сейчас машина движется в сторону горы Шарп, чтобы исследовать там окружающую среду.

Эти странные каменные шипы, скорее всего – зацементированные заполнения древних трещин в осадочной породе", — пишет Институт SETI, Сама осадочная порода образовалась за счет слоев песка и воды, но остальная часть скалы "была сделана из более мягкого материала и была разрушена эрозией.

Также ожидалось, что марсоход изучит "интересные структуры и соберет образцы, образующие горные породы в результате химических и физических изменений.

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Эти странные каменные шипы, скорее всего – зацементированные заполнения древних трещин в осадочной породе Марса / Фото: NASA

Perseverance планирует сохранить несколько образцов для будущей миссии, чтобы забрать их для отправки на Землю в 2030-х годах.

Также ранее мы писали, что NASA готовит новую миссию с непростыми задачами для исследования Венеры.