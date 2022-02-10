Любитель зняв на телескоп ракету Ілона Маска, яка ось-ось вріжеться в Місяць

Ракету Ілона Маска помітили з Землі. Фото: futurism.com

Масі зізнався, що зробити відео було проблематично через світлові перешкоди від Місяця, що робить досягнення любителя ще дивовижнішим.

"Це ракета-носій Falcon 9, яка вріжеться в Місяць на початку березня. Подивіться, як вона блимає під час обертання!", – написав у Twitter Джанлука.

Відео в поганій якості, проте, на ньому видно, як об'єкт крутиться в космосі і мерехтить, відбиваючи світло від Сонця.

Що це за ракета і чому вона летить на Місяць