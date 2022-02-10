Любитель зняв на телескоп ракету Ілона Маска, яка ось-ось вріжеться в Місяць

Ракету Ілона Маска помітили з Землі. Фото: futurism.com
Масі зізнався, що зробити відео було проблематично через світлові перешкоди від Місяця, що робить досягнення любителя ще дивовижнішим.
"Це ракета-носій Falcon 9, яка вріжеться в Місяць на початку березня. Подивіться, як вона блимає під час обертання!", – написав у Twitter Джанлука.
Відео в поганій якості, проте, на ньому видно, як об'єкт крутиться в космосі і мерехтить, відбиваючи світло від Сонця.
Що це за ракета і чому вона летить на Місяць
- Ракета SpaceX Falcon 9 у 2015 році вивела в космос апарат Deep Space Climate Observatory, а потім друга ступінь залишилася літати без керування, тому що у неї було недостатньо палива, щоб повернутися в атмосферу.
- Якийсь час тому стало відомо, що некерована ракета прямує до Місяця і вріжеться у зворотний бік супутника Землі приблизно 4 березня.
- Falcon 9, найімовірніше, впаде ближче до екватора супутника. Ступінь вріжеться у поверхню зі швидкістю приблизно 2,58 км/с.
- Проте, Ілон Маск не понесе жодного покарання за це. Юристи пояснили, що проблеми у мільярдера можуть виникнути лише в одному випадку.