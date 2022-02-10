Любитель снял на телескоп ракету Илона Маска, которая вот-вот врежется в Луну

Ракету Илона Маска заметили с Земли. Фото: futurism.com

Маси признался, что сделать видео было проблематично из-за световых помех от Луны, что делает достижение любителя еще более удивительным.

"Это ракета-носитель Falcon 9, которая врежется в Луну в начале марта. Посмотрите, как она мигает во время вращения!", – написал в TwitterДжанлука.

Видео в плохом качестве, тем не менее, на нем видно, как объект кружится в космосе и мерцает, отражая свет от Солнца.

Что это за ракета и почему она летит на Луну