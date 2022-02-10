Любитель снял на телескоп ракету Илона Маска, которая вот-вот врежется в Луну

Ракету Илона Маска заметили с Земли. Фото: futurism.com
Маси признался, что сделать видео было проблематично из-за световых помех от Луны, что делает достижение любителя еще более удивительным.
"Это ракета-носитель Falcon 9, которая врежется в Луну в начале марта. Посмотрите, как она мигает во время вращения!", – написал в TwitterДжанлука.
Видео в плохом качестве, тем не менее, на нем видно, как объект кружится в космосе и мерцает, отражая свет от Солнца.
Что это за ракета и почему она летит на Луну
- Ракета SpaceX Falcon 9 в 2015 году вывела в космос аппарат Deep Space Climate Observatory, а затем вторая ступень осталась летать без управления, так как у нее было недостаточно топлива, чтобы вернуться в атмосферу.
- Некоторое время назад стало известно, что неуправляемая ракета направляется к Луне и врежется в обратную сторону спутника Земли примерно 4 марта.
- Falcon 9, вероятнее всего, упадет ближе к экватору спутника. Ступень врежется в поверхность со скоростью примерно 2,58 км/с.
- Тем не менее, Илон Маск не понесет никакого наказания за это. Юристы объяснили, что проблемы у миллиардера могут возникнуть только в одном случае.