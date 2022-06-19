Космічний вибух та тисячі зірок – які загадки зберігає туманність Тарантула

Нові зображення з нашої сусідньої галактики – туманності Тарантул було отримано Європейським космічним агентством (ЄКА)

Туманність Тарантул, розташована на відстані 170 000 світлових років від нас, знову прикувала увагу астрономів: там зараз вирують космічні бурі та народжуються зірки.

Також ми писали, що вчені знайшли нові планети, на яких можливе життя. Тарантул знаходиться в південній частині неба і добре видно неозброєним оком, як велика пляма молочного кольору. Астрономи вважають, що ця невелика неправильна галактика нині переживає бурхливий період свого життя.

Реклама

Вона обертається навколо Чумацького Шляху, нашої галактики і кілька разів стикалася з ним. Вважається, що взаємодія з Чумацьким Шляхом викликала епізод енергійного зореутворення. Нові зображення Тарантула з нашої сусідньої галактики отримано Європейським космічним агентством (ЕКА). У цьому ж регіоні є одні з найбільших зірок, виявлених у космосі.

Завдяки спостереженням за допомогою чилійських радіотелескопів Atacama Large Millimeter/submmillimeter Array (ALMA), вчені отримали більше інформації про нинішній стан однієї з найбільших і найактивніших галактик, що формують дані поблизу Чумацького Шляху. Туманність також є однією з найунікальніших областей космосу, від яких захоплює дух, – йдеться у заяві ЄКА.

З Землі галактика формою нагадує павука-тарантула що спонукало перших учених назвати її на честь цієї істоти. Зображення є частиною більшого проекту ЕКА, спрямованого на те, щоб дізнатися більше про те, як масивні зоряні тіла відіграють роль у будові галактики та її зовнішньому вигляді.

Реклама

Також ми писали, що марсіанський метеорит спростував теорію утворення планет, зокрема Землі.