Космический взрыв и тысячи звезд – какие загадки хранит туманность Тарантула

Новые изображения из нашей соседней галактики - туманности Тарантул были получены Европейским космическим агентством (ЕКА) / Фото: unsplash.com, www.sciencetimes.com

Туманность Тарантул, что расположена на расстоянии 170 000 световых лет от нас, снова приковала внимание астрономов: там сейчас бушуют космические бури и рождаются звезды.

Также мы писали, что ученые нашли новые планеты, на которых возможна жизнь. Тарантул находится в южной части неба и хорошо виден невооруженным глазом, как большое пятно молочного цвета. Астрономы считают, что эта небольшая неправильная галактика в настоящее время переживает бурный период своей жизни.

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Она вращается вокруг Млечного Пути, нашей галактики, и несколько раз сталкивалась с ним. Считается, что взаимодействие с Млечным Путем вызвало эпизод энергичного звездообразования. Новые изображения Тарантула из нашей соседней галактики получены Европейским космическим агентством (ЕКА). В этом же регионе находятся одни из крупнейших звезд, обнаруженных в космосе.

Благодаря наблюдениям с помощью чилийских радиотелескопов Atacama Large Millimeter/submmillimeter Array (ALMA), ученые получили больше информации о нынешнем состоянии одной из крупнейших и наиболее активных галактик, формирующих данные, вблизи Млечного Пути. Туманность также является одной из самых уникальных областей космоса, от которых захватывает дух, – говорится в заявлении ЕКА.

С Земли галактика по форме напоминает паука-тарантула, что побудило первых ученых назвать ее в честь этого существа. Изображения являются частью более крупного проекта ЕКА, направленного на то, чтобы узнать больше о том, как массивные звездные тела играют роль в строении галактики и ее внешнем виде.

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