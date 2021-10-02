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Камера iPhone 13 не увійшла в трійку кращих в світі

Олександр Трикіша
2 жовтня, 17:34
Авторитетний портал Dxomark протестував камеру iPhone 13 Pro і iPhone 13 mini. Новинки від Apple отримали високі оцінки, але до лідируючих позицій не дотягнулися

Камеру IPhone 13 перевірили експерти / Фото: REUTERS

iPhone 13 Pro отримав від експертів 144 бали за фото, 73 – за зум і 119 – за відео. Середня оцінка вийшла 137 балів, чого вистачило лише для четвертого місця.

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Відзначимо, що iPhone 13 Pro отримав найвищу оцінку серед своїх конкурентів за зйомку відео. Для порівняння, у лідера рейтингу Huawei P50 Pro відеозйомка отримала 116 балів.

Основні характеристики камери iPhone 13 Pro:

  • Основний: 12-мегапіксельний сенсор, 1.9μm пікселів, 26 мм еквівалент f/1,5-діафрагма об'єктива, датчик зсуву OIS, Dual Pixel AF
  • Надширокий: 12-мегапіксельний сенсор, об'єктив з діафрагмою f/1,8 в еквіваленті 13 мм, PDAF, макрозйомка 2 см
  • Теле: 12-мегапіксельний сенсор, об'єктив з діафрагмою f/2,8 в еквіваленті 77 мм, OIS
  • 3D датчик
  • 4K при 24/25/30/60 кадрів в секунду, 1080p при 25/30/60 кадрів в секунду, запис відео HDR з Dolby Vision
  • Кінематографічний режим для запису відео з малою глибиною різкості (1080p при 30 кадрах в секунду)

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Кращі камерофони 2021:

  • Huawei P50 Pro – 144 бали
  • Xiaomi Mi 11 Ultra – 143 бали
  • Huawei Mate 40 Pro+ – 139 балів
  • Apple iPhone 13 Pro – 137 балів

iPhone 13 mini отримав камеру простіше – всього два сенсори і без можливості знімати в кінематографічному режимі.

Проте, молодша модель зайняла почесне 10-е місце, змістивши звідти флагмана попереднього року Apple iPhone 12 Pro Max. До речі, у 13 mini оцінка за відео також вище, ніж у Huawei P50 Pro.

Основні характеристики камери iPhone 13 mini:

  • Основний: 12-мегапіксельний сенсор, 1.7μm пікселів, 26 мм об'єктив еквівалентно f/1,6-діафрагми, датчик зсуву OIS, Dual Pixel AF
  • Надширокий: 12-мегапіксельний сенсор, об'єктив з діафрагмою f/2,4, еквівалент 13 мм, поле зору 120 градусів
  • 4K-відео при 24/25/30/60 кадрів в секунду, 1080p при 25/30/60 кадрів в секунду, HDR з Dolby Vision

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