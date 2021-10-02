Камера iPhone 13 не вошла в тройку лучших в мире

Камеру IPhone 13 проверили эксперты / Фото: REUTERS

iPhone 13 Pro получил от экспертов 144 балла за фото, 73 – за зум и 119 – за видео. Средняя оценка получилась 137 баллов, чего хватило только для четвертого места.

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Отметим, что iPhone 13 Pro получил самую высокую оценку среди своих конкурентов за сьемку видео. Для сравнения, у лидера рейтинга Huawei P50 Pro видеосъемка получила 116 баллов.

Основные характеристики камеры iPhone 13 Pro:

Основной: 12-мегапиксельный сенсор, 1.9μm пикселей, 26 мм эквивалент f/1,5-диафрагма объектива, датчик сдвига OIS, Dual Pixel AF

Сверхширокий: 12-мегапиксельный сенсор, объектив с диафрагмой f/1,8 в эквиваленте 13 мм, PDAF, макросъемка 2 см

Теле: 12-мегапиксельный сенсор, объектив с диафрагмой f/2,8 в эквиваленте 77 мм, OIS

3D датчик

4K при 24/25/30/60 кадров в секунду, 1080p при 25/30/60 кадров в секунду, запись видео HDR с Dolby Vision

Кинематографический режим для записи видео с малой глубиной резкости (1080p при 30 кадрах в секунду)

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Huawei P50 Pro – 144 балла

Xiaomi Mi 11 Ultra – 143 балла

Huawei Mate 40 Pro+ – 139 баллов

Apple iPhone 13 Pro – 137 баллов

iPhone 13 mini получил камеру попроще – всего два сенсора и без возможности снимать в кинематографическом режиме.

Тем не менее, младшая модель заняла почетное 10-е место, сместив оттуда флагмана предыдущего года Apple iPhone 12 Pro Max. Кстати, у 13 mini оценка за видео также выше, чем у Huawei P50 Pro.

Основные характеристики камеры iPhone 13 mini:

Основной: 12-мегапиксельный сенсор, 1.7μm пикселей, 26 мм объектив эквивалентно f/1,6-диафрагмы, датчик сдвига OIS, Dual Pixel AF

Сверхширокий: 12-мегапиксельный сенсор, объектив с диафрагмой f/2,4, эквивалент 13 мм, поле зрения 120 градусов

4K-видео при 24/25/30/60 кадров в секунду, 1080p при 25/30/60 кадров в секунду, HDR с Dolby Vision