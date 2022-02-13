iPhone не по кишені: скільки українці готові витратити на новий смартфон

Які смартфони обирають українці. Фото: 808.media / Фото: Колаж: Сьогодні
38,5% респондентів обирають смартфони у ціновому сегменті від 5 до 10 тисяч гривень. При цьому відсоток жінок та чоловіків практично однаковий і зростає з віком.
Про це свідчать результати опитування соціологічної компанії Gradus, який був зроблений для Техно Сьогодні.
Трохи менше, а саме 31,8%, обирають бюджетну категорію до 5 тисяч грн. Найменше такі моделі цікавлять молодь.
|Усього
|Стать
|Віковий інтервал
|Чоловік
|Жінка
|18-24
|25-34
|35-44
|45-54
|55-60
|До 5 000 грн
|31,8%
|31,1%
|32,3%
|23,4%
|25,9%
|33,6%
|37,6%
|34,7%
|5 000 – 9 999 грн
|38,5%
|38,0%
|38,9%
|31,3%
|43,8%
|35,1%
|39,0%
|41,3%
|10 000 – 14 999 грн
|13,3%
|15,5%
|11,2%
|19,6%
|11,1%
|16,0%
|9,2%
|12,9%
|15 000 – 20 000 грн
|6,6%
|5,7%
|7,5%
|10,6%
|10,1%
|5,3%
|6,7%
|,3%
|Дорожче 20 000 грн
|4,8%
|5,2%
|4,4%
|8,4%
|5,4%
|5,9%
|2,1%
|2,9%
|Важко відповісти
|5,1%
|4,4%
|5,7%
|6,6%
|3,8%
|4,1%
|5,5%
|7,8%
А ось смартфони від 20 тисяч гривень можуть дозволити собі лише 4,8% респондентів. Тут найбільший відсоток охочих якраз у віковій категорії 18-24 роки.
До речі, серед тих, хто може собі дозволити смартфон із флагманської цінової категорії, лідирує Київ, а смартфони до 5 тисяч грн найбільше цікавлять мешканців західної та північної частини нашої країни.
|Регіон
|Схід
|Захід
|Київ
|Північ
|Центр
|Південь
|До 5 000 грн
|27,9%
|41,8%
|26,9%
|49,8%
|23,3%
|32,4%
|5 000 – 9 999 грн
|45,0%
|30,9%
|32,3%
|32,8%
|44,3%
|40,5%
|10 000 – 14 999 грн
|12,2%
|11,4%
|17,3%
|7,8%
|16,1%
|11,1%
|15 000 – 20 000 грн
|5,3%
|7,7%
|10,4%
|2,8%
|5,6%
|6,8%
|Дорожче 20 000 грн
|2,9%
|2,7%
|8,8%
|2,3%
|4,7%
|6,0%
|Важко відповісти
|6,7%
|5,5%
|4,4%
|4,5%
|5,9%
|3,3%
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