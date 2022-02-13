iPhone не по карману: сколько украинцы готовы потратить на новый смартфон

Какие смартфоны выбирают украинцы. Фото: 808.media / Фото: Коллаж: Сегодня
38,5% респондентов выбирают смартфоны в ценовом сегменте от 5 до 10 тысяч гривен. При этом, процент девушек и мужчин практически одинаковый и растет с возрастом.
Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической компании Gradus, который был сделан для Техно Сегодня.
Немного меньше, а именно 31,8%, выбирают бюджетную категорию до 5 тысяч грн. Меньше всего такие модели интересуют молодежь.
|Всего
|Пол
|Возрастной интервал
|Мужчина
|Женщина
|18-24
|25-34
|35-44
|45-54
|55-60
|До 5 000 грн
|31,8%
|31,1%
|32,3%
|23,4%
|25,9%
|33,6%
|37,6%
|34,7%
|5 000 – 9 999 грн
|38,5%
|38,0%
|38,9%
|31,3%
|43,8%
|35,1%
|39,0%
|41,3%
|10 000 – 14 999 грн
|13,3%
|15,5%
|11,2%
|19,6%
|11,1%
|16,0%
|9,2%
|12,9%
|15 000 – 20 000 грн
|6,6%
|5,7%
|7,5%
|10,6%
|10,1%
|5,3%
|6,7%
|,3%
|Дороже 20 000 грн
|4,8%
|5,2%
|4,4%
|8,4%
|5,4%
|5,9%
|2,1%
|2,9%
|Тяжело ответить
|5,1%
|4,4%
|5,7%
|6,6%
|3,8%
|4,1%
|5,5%
|7,8%
А вот смартфоны от 20 тысяч грн могут позволить себе только 4,8% респондентов. Здесь наибольший процент желающих как раз в возрастной категории 18-24 года.
Кстати, среди тех, кто может себе позволить смартфон из флагманской ценовой категории, лидирует Киев, а смартфоны до 5 тысяч грн больше всего интересуют жителей западной и северной части нашей страны.
|Регіон
|Восток
|Запад
|Киев
|Север
|Центр
|Юг
|До 5 000 грн
|27,9%
|41,8%
|26,9%
|49,8%
|23,3%
|32,4%
|5 000 – 9 999 грн
|45,0%
|30,9%
|32,3%
|32,8%
|44,3%
|40,5%
|10 000 – 14 999 грн
|12,2%
|11,4%
|17,3%
|7,8%
|16,1%
|11,1%
|15 000 – 20 000 грн
|5,3%
|7,7%
|10,4%
|2,8%
|5,6%
|6,8%
|Дороже 20 000 грн
|2,9%
|2,7%
|8,8%
|2,3%
|4,7%
|6,0%
|Тяжело ответить
|6,7%
|5,5%
|4,4%
|4,5%
|5,9%
|3,3%
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