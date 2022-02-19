Імпланти Ілона Маска зможуть замінити наркотики та вібратори

Чіпи Ілона Маска можна буде використовувати для задоволення / Фото: Getty Images, REUTERS

Такі чіпи в майбутньому дозволять людям обходитися без наркотичних речовин або алкоголю, вважають учені.

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Наприклад, 2001 року доктор Стюарт Мелой розробив унікальну систему знеболювання, але під час експерименту випадково довів жінку до оргазму, пише Daily Star.

У процесі експерименту він підключив електроди пристрою до потрібного місця на її хребті.

Підприємець та розробник розумного вібратора Lioness Ліз Клінгер зазначає, що зараз складно отримати підтримку для пристрою, призначений для сексуального задоволення жінок.

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Справа в тому, що у охороні здоров'я все ще багато стигми, упереджень та нестачі ресурсів на тему жіночої сексуальності, наголосив він.

Фото Getty Images

Тим часом експерт із секс-технологій Бен Барнс упевнений, що мозковий чіп можна було б використати для посилення збудження та сексуальної реакції.

Сам Маск планує використовувати чіпи для того, щоб повертати до повноцінного життя людей, які страждають на тяжкі хвороби, наприклад, параліч.

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