Импланты Илона Маска смогут заменить наркотики и вибраторы

Чипы Илона Маска можно будет использовать для удовольствия / Фото: Getty Images, REUTERS

Такие чипы в будущем позволят людям обходится без наркотических веществ или же алкоголя, считают ученые.

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Например, в 2001 году доктор Стюарт Мелой разработал уникальную систему обезболивания, но во время эксперимента случайно довел женщину до оргазма, пишет Daily Star.

В процессе эксперимента он подключил электроды устройства к нужному месту на ее позвоночнике.

Предприниматель и разработчик умного вибратора Lioness Лиз Клингер отмечает, что сейчас сложно получить поддержку для устройства, предназначенного для сексуального удовольствия женщин.

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Дело в том, что в здравоохранении все еще много стигмы, предубеждений и нехватки ресурсов по теме женской сексуальности, отметил он.

Фото Getty Images

Тем временем эксперт по секс-технологиям Бен Барнс уверен, что мозговой чип можно было бы использовать для усиления возбуждения и сексуальной реакции.

Сам Маск планирует использовать чипы для того, чтобы возвращать к полноценной жизни людей, которые страдают тяжелыми болезнями, к примеру, параличом.

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