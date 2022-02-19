Импланты Илона Маска смогут заменить наркотики и вибраторы

Чипы Илона Маска можно будет использовать для удовольствия / Фото: Getty Images, REUTERS
Такие чипы в будущем позволят людям обходится без наркотических веществ или же алкоголя, считают ученые.
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Например, в 2001 году доктор Стюарт Мелой разработал уникальную систему обезболивания, но во время эксперимента случайно довел женщину до оргазма, пишет Daily Star.
В процессе эксперимента он подключил электроды устройства к нужному месту на ее позвоночнике.
Предприниматель и разработчик умного вибратора Lioness Лиз Клингер отмечает, что сейчас сложно получить поддержку для устройства, предназначенного для сексуального удовольствия женщин.
Дело в том, что в здравоохранении все еще много стигмы, предубеждений и нехватки ресурсов по теме женской сексуальности, отметил он.
Тем временем эксперт по секс-технологиям Бен Барнс уверен, что мозговой чип можно было бы использовать для усиления возбуждения и сексуальной реакции.
Сам Маск планирует использовать чипы для того, чтобы возвращать к полноценной жизни людей, которые страдают тяжелыми болезнями, к примеру, параличом.
Ранее мы писали:
- Neuralink, компания по производству мозговых имплантатов, ищет директора по клиническим испытаниям. Их уже с этого года хотят проводить на людях.
- Neuralink позволяет обезьянам играть в видеоигры, используя только мозг, и предназначен для излечения неврологических расстройств, а не только передачи сигналов.
- По словам Илона Маска, напрямую соединить мозг с компьютером получится максимум в 2025 году.