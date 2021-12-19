Ілон Маск запустив на орбіту ще півсотні супутників для глобального інтернету

Ілон Маск додав на орбіту ще півсотні своїх супутників

Ракета-носій Falcon 9 стартувала з бази Ванденберг у штаті Флорида у США 18 грудня о 14.41 за Києвом.

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Перший ступінь ракети для запуску всіх цих супутників використовувався 11-й раз, пише Starlink.

Після від'єднання ступінь, який до цього доставив на орбіту ще 8 партій супутників, успішно здійснила посадку на спеціальну платформу.

Трансляція офіційно велася на каналі Starlink Mission. SpaceX згодом підтвердила, що всі супутники успішно запустилися на орбіті.

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Наразі там перебуває більше 1750 супутників Starlink із загального числа 4841, водночас SpaceX планує запустити близько 42 тисяч.

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Нагадаємо, у 2020 році Ілон Маск запустив у космос за один день 60 супутників для глобального Інтернету.

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Тим часом у Європейському союзі почали переживати, що мільярдер уже контролює більше третини супутників на орбіті Землі.