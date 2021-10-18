Х'юстон у нас проблеми! NASA на 12 років відправило в космос зонд, а він зламався через 90 хвилин

Зонд "Люсі" зламався через 90 хвилин після запуску / Фото: NASA

В суботу NASA запустило зонд "Люсі". Протягом своєї 12-річної місії робот-археолог буде досліджувати рекордну кількість астероїдів, що допоможе відповісти на питання про те, як утворилися планети-гіганти. Підготовка до місії почалася ще в 2014 році.

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Космічне агентство зафіксувало, що через 90 хвилин після запуску одна з сонячних батарей діаметром в 7 метрів не розкрилася повністю. У NASA зазначають, що нині обидві батареї виробляють електроенергію.

NASA підтвердило, що його команда зараз аналізує дані космічного корабля, щоб зрозуміти ситуацію і визначити наступні кроки для досягнення повного розгортання сонячної батареї.

В агентстві відмовилися описати можливі наслідки, якщо не вдасться відкрити другий масив, повідомляє digitaltrends.com.

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Траєкторія польоту "Люсі"

Земля – синя точка, зонд – фіолетова

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Сім цілей місії "Люсі": подвійний астероїд Patroclus / Menoetius, Eurybates, Orus, Leucus, Polymele і астероїд головного поясу DonaldJohanson.