Хейтерам на зло: Youtube прибирає лічильник дизлайків під відео

Youtube сховає дизлайки / Фото: REUTERS

Компанія провела експеримент, який продемонстрував, що люди, маючи перед собою кнопку "не подобається", але без кількості дизлайків, рідше натискали на неї.

Читайте також: Youtube оголосив війну прихованій рекламі у дитячих відео

Реклама

Нововведення покликане зменшити ворожість до деяких відео, які потрапляють під масові атаки хейтерів. Особливо це стосується невеликих каналів.

Автори відео, як і раніше, зможуть знайти точні дані про кількість дизлайків у YouTube Studio разом з іншими показниками статистики. блозі компанії.

Зазначимо, що поки що дизлайки виводяться під відео:

Реклама

Раніше ми писали, що YouTube вводить нову функцію для зручного пошуку відео. Відеохостинг запустив нову вкладку "Нове для вас", щоб допомогти користувачам знаходити цікавий контент.