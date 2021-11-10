Хейтерам на зло: Youtube прибирає лічильник дизлайків під відео

Youtube сховає дизлайки / Фото: REUTERS
Компанія провела експеримент, який продемонстрував, що люди, маючи перед собою кнопку "не подобається", але без кількості дизлайків, рідше натискали на неї.
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Нововведення покликане зменшити ворожість до деяких відео, які потрапляють під масові атаки хейтерів. Особливо це стосується невеликих каналів.
Автори відео, як і раніше, зможуть знайти точні дані про кількість дизлайків у YouTube Studio разом з іншими показниками статистики. блозі компанії.
Зазначимо, що поки що дизлайки виводяться під відео:
Раніше ми писали, що YouTube вводить нову функцію для зручного пошуку відео. Відеохостинг запустив нову вкладку "Нове для вас", щоб допомогти користувачам знаходити цікавий контент.