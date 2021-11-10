Хейтерам на зло: Youtube убирает счетчик дизлайков под видео

Youtube спрячет дизлайки / Фото: REUTERS

Компания провела эксперимент, который продемонстрировал, что люди, имея перед собой кнопку "не нравится", но без количества дизлайков, реже нажимали на нее.

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Нововведение призвано уменьшить неприязнь к некоторым видео, попадающим под массовые атаки хейтеров. Особенно это касается небольших каналов.

Авторы видео по-прежнему смогут найти точные данные о количестве дизлайков в YouTube Studio вместе с другими показателями статистики, говорится в блоге компании.

Отметим, что пока дизлайки выводятся под видео:

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Ранее мы писали, что YouTube вводит новую функцию для удобного поиска видео. Видеохостинг запустил новую вкладку "Новое для вас" чтобы помочь пользователям находить интересный контент.