Google припинив продаж реклами в Росії: у Youtube більше не заробиш

Канали росЗМІ не будуть доступні в Україні/Фото: колаж: "Сьогодні"

Google наслідував приклад Twitter Inc і Snap Inc, які також відключили монетизацію реклами в Росії у своїх сервісах.

"Зважаючи на надзвичайні обставини ми призупиняємо рекламу Google у Росії. Ситуація швидко розвивається, ми продовжуватимемо ділитися оновленнями, коли це буде необхідно", – йдеться в повідомленні компанії.

Раніше Google заборонив російським державним ЗМІ купувати чи продавати рекламу за допомогою власної технології.

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Він також послався на свою політику конфіденційності, яка забороняє маркетинг, спрямований на використання війни, за винятком протестної чи антивоєнної реклами, пише Reuters.

Нагадаємо, що перед цим Роскомнагляд поскаржився на Google – замість реклами показує фото вбитих російських солдатів. В організації пригрозили штрафами та блокуванням.

Також Роскомнагляд пригрозив блокуванням Wikipedia за статтю "Вторгнення Росії в Україну".