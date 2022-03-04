Google прекратил продажу рекламы в России: в Youtube больше не заработаешь

Каналы росСМИ не будут доступны в Украине/Фото: коллаж: "Сегодня"

Google последовал примеру Twitter Inc и Snap Inc, которые также отключили монетизацию рекламы в Росси в своих сервисах.

"Ввиду чрезвычайных обстоятельств мы приостанавливаем рекламу Google в России. Ситуация быстро развивается, мы будем продолжать делиться обновлениями, когда это будет необходимо", – говорится в сообщении компании.

Ранее Google запретил российским государственным СМИ покупать или продавать рекламу с помощью своей технологии.

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Он также сослался на свою политику конфиденциальности, которая запрещает маркетинг, направленный на использование войны, за исключением протестной или антивоенной рекламы, пишет Reuters.

Напомним, что перед этим Роскомнадзор пожаловался на Google – вместо рекламы показывает фото убитых российских солдат. В организации пригрозили штрафами и блокировкой.

Также Роскомнадзор пригрозил блокировкой Wikipedia за статью "Вторжение России на Украину".