Facebook вижив. Всі подробиці самого масштабного збою соцмережі

Соціальна мережа не працювала декілька годин/Колаж: Сьогодні

У понеділок, 4 жовтня, стався масштабний збій в роботі соцмережі Facebook. Проблема поширилася на сервіси, якими користуються люди з усього світу.

Збитки для Марка Цукерберга

Керівник компанії Facebook за вечір, коли стався збій, втратив 6,6 млрд доларів. У списку мільярдерів Forbes він опустився на 6 місце.

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Причина збою

За інформацією американського журналіста Браяна Кербса, збій стався через поновлення протоколу динамічної маршрутизації (BGP). Він зазначив, що оновлення заборонило віддаленим користувачам скасувати зміни, а люди з фізичним доступом не мали мережевого або логічного доступу. Тому робота була заблокована з обох кінців.

Спроби розв'язати проблему

Працівники компанії намагалися потрапити в офіс Facebook, щоб розв'язати проблему, через яку стався збій. Однак у них цього не вийшло. При вході в працівників не спрацьовувала електронна карта, яка є ключем.

Що робили користувачі

Люди, які користуються Facebook, Instagram, WhatsApp і Messenger, почали масово переходити на інші соцмережі і месенджери. Це, в свою чергу, призвело до уповільнення роботи великих сервісів, в тому числі Twitter, Telegram і YouTube.

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Реакція Едварда Сноудена

Колишній співробітник Агентства національної безпеки США Едвард Сноуден відреагував на глобальний збій соціальних мереж в світі. За його словами, таким чином світ може стати більш здоровим всього за один день.

"Facebook і Instagram загадковим чином йдуть в офлайн, і за один прекрасний день світ стає більш здоровим", — зазначив Сноуден.

Відновлення роботи

В Україні соцмережі запрацювали близько першої години ночі 5 жовтня. Вони не працювали понад 6 годин. У свої облікові записи можна увійти як через телефон, так і комп'ютер.

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