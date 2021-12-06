Galaxy S21 FE випадково показали до анонсу: що у ньому особливого

Samsung випадково анонсував свій новий телефон / Фото: Pixabay

У неділю 5 грудня знімки майбутнього телефону побачили на сайті Samsung Об'єднані Арабські Емірати.

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Компанія випадково опублікувала веб-сторінку підтримки Galaxy S21 FE 5G перед запуском моделі, пише Sam Mobile .

Нам показали смартфон у зеленому аватарі, а також його ім'я та номер моделі. SM-G990E/DS. Вже було відомо, що телефон буде доступний у чорному, зеленому, рожевому та білому кольорах.

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Інформація про Galaxy S21 FE потрапляла до мережі вже кілька разів за останні кілька місяців.

Так, він оснащений 6,4-дюймовим дисплеєм Super AMOLED Infinity-O з дозволом Full HD+, HDR10+ та частотою поновлення 120 Гц.

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У телефоні використовується процесор Exynos 2100 або Snapdragon 888. Він має 8 ГБ оперативної пам'яті і 128 ГБ/256 ГБ вбудованої пам'яті .

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У смартфон вбудували 32-мегапіксельну селфі-камеру, а на задній панелі пристрою встановлена потрійна камера 12MP + 12MP + 8MP.

Також у новинку впровадили: вбудований сканер відбитків пальців, стереодинаміки та ступінь захисту IP68 від пилу та води.

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Galaxy S21 FE живиться від акумулятора ємністю 4500 мАг та підтримує швидку зарядку потужністю 25 Вт та бездротову зарядку.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Samsung додасть водонепроникний корпус у бюджетні смартфони.