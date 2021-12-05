Техно
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😷 Штам Омікрон Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🔱 Вагнергейт 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Техно

iPhone 6 Plus перед Новим роком перетвориться на вінтаж

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
5 грудня, 15:32
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Apple 31 грудня внесе iPhone 6 Plus до свого списку вінтажних продуктів, але обіцяє ремонтувати його за наявності запчастин
iPhone 6 Plus стане вінтажним продуктом
iPhone 6 Plus стане вінтажним продуктом / Фото: Getty Images

iPhone 6 Plus стане офіційним раритетом в останній день 2021 року, що означає, що минуло понад п'ять років з моменту припинення його продажів.

Магазини та авторизовані постачальники послуг продовжують пропонувати ремонт старовинних продуктів на строк до семи років за умови наявності запчастин, пише MacRumors.

Реклама

Щодо програмного забезпечення, Apple вже відмовилася від підтримки iPhone 6 та iPhone 6 Plus.

Випущені в 2014 році телефони були двома з самих популярних смартфонів, які Apple колись продавала.

Реклама

Хоча виробництво iPhone 6 Plus було припинено 2016 року, iPhone 6 залишався доступним у роздрібних магазинах в окремих регіонах як мінімум до 2018 року.

iPhone 6 та iPhone 6 Plus були першими пристроями з підтримкою Apple Pay та іншими ключовими функціями, включаючи чіп A8 та покращені камери.

Вони мали 4,7-дюймовими та 5,5-дюймовими дисплеями, про які давно мріяли покупці. Ціни починалися з 649 доларів.

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Техно
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Україна в космосі

Малюнок 8-річної українки прикрасить космічну ракету, яка вирушить досліджувати найбільшу планету Сонячної Системи

Нічого собі!
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було
Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти