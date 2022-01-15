Фізики сповільнили час у 10-метровій атомній вежі

Фізики змогли зафіксувати зсув у часі / Фото: Getty Images, Pixabay

Атомний фонтан, створений командою, складався з 10-метрової вежі з вакуумною трубкою, нагорі якої було кільце, що утримує шматок вольфраму.

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Щоб використати фонтан, вчені запускали лазери, штовхаючи атоми вгору-вниз і зупиняючи їх на різних відстанях від сріблястого металу, пише Phys.

Установка продемонструвала фазові зрушення через уповільнення часу: як і описано в теорії відносності Ейнштейна, час тече повільніше ближче до масивних об'єктів.

Так, атоми, що піднялися вище, наблизилися до вольфраму та зазнали більшого прискорення, що призвело до зрушення у часі між ними та атомами нижче.

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Нагадаємо, раніше фізики запропонували нову модель Всесвіту, яка пояснює, чому маса бозона Хіггса виявилося менше, ніж пророкували минулі теорії створення світу.