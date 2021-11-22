Вчені вирішили проблеми з невидимістю та квантовими комп'ютерами

Фізики розібралися, як зробити матерію повністю невидимою. Так, вчені Массачусетського технологічного інституту вперше досягли ефекту, якого досягали близько 30 років.

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Фізики охолодили газ до наднизької температури, стиснули його лазером і зробили напівпрозорим – фактично, він перестав відбивати і розсіювати частину світла, що падає на нього, пише Science.

Як пояснюють вчені, ефект працюватиме завдяки закону квантової механіки під назвою "Принцип заборони Паулі".

Він не дозволяє таким елементарним частинкам, як ферміони (до них належать протони, нейтрони, електрони і безпосередньо атоми багатьох речовин) стати невідмінними друг від одного.

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Тобто, ферміони не можуть перебувати в тому самому квантовому стані, гарантуючи існування твердих речовин. Без цього принципу предмети не змогли б утворитися.

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Однак, як з'ясували вчені, такі частинки можна зробити максимально схожими друг на одного, охолодивши до температур, близьких до абсолютного нуля (−273,15 °C), та максимально зблизити.

Тоді ферміони, потраплять у стан "блокування Паулі", втративши здатність відбивати світло. У цьому стані атом може пропустити фотон крізь себе, але не поглинути.

По суті, речовина стане прозорою, водночас за допомогою блокування Паулі можна буде створювати не тільки невидимі матеріали.

Вчені сподіваються вирішити одну з головних проблем квантових комп'ютерів – вберегти їх від псування кубитів. Потрапивши під блокування Паулі, вони, ймовірно, перестануть втрачати квантові властивості.

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