Ученые решили проблемы с невидимостью и квантовыми компьютерами

Физики разобрались, как сделать материю полностью невидимой. Так, ученые Массачусетского технологического института впервые добились эффекта, которого добивались около 30 лет.

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Физики охладили газ до сверхнизкой температуры, сжали его лазером и сделали полупрозрачным – фактически, он перестал отражать и рассеивать часть падающего на него света, пишет Science.

Как поясняют сами ученые, эффект будет работать благодаря закону квантовой механики под названием "принцип запрета Паули".

Он не позволяет таким элементарным частицам, как фермионы (к их числу относятся протоны, нейтроны, электроны и непосредственно атомы многих веществ) стать неотличимыми друг от друга.

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То есть, фермионы не могут находиться в одном и том же квантовом состоянии, гарантируя существование твердых веществ. Без этого принципа предметы просто не смогли бы образоваться.

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Однако, как выяснили ученые, такие частицы можно сделать максимально "похожими" друг на друга, охладив до температур, близких к абсолютному нулю (−273,15 °C), и максимально сблизить.

Тогда фермионы, попадут в состояние "блокировки Паули", лишившись способности отражать свет. В этом состоянии атом также может пропустить фотон сквозь себя, но не поглотить.

По сути, вещество станет прозрачным, при этом с помощью блокировки Паули можно будет создавать не только невидимые материалы.

Ученые надеются решить одну из главных проблем квантовых компьютеров — избавить их от порчи кубитов. Попав под блокировку Паули, они, вероятно, перестанут терять квантовые свойства.

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