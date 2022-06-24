Фанати Rammstein викликали землетрус: датчики сейсмографа відреагували під час концерту

На концерт Rammstein відреагували навіть датчики землетрусів / Фото: Колаж: Сьогодні

Сейсмограф, прилад для запису коливань земної поверхні, відреагував на концерт Rammstein . Знаходиться прилад у гамбурзькому дослідному центрі DESY, неподалік якого і проходив концерт.

Також ми писали про новий тренд: астронавтка здолала йогу у невагомості. Взагалі датчик був створений для вивчення фізики елементарних частинок і відреагував не на звук, а поперечні коливання ґрунту.

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Швидше за все, їх створила натовп людей на концерті, які стрибали та танцювали. Могли позначитися і вибухи піротехніки. Вчені DESY (Deutsches Elektronen-Synchrotron), проте, не скаржилися, а просто поділилися фактом.

Так, опублікував зображення показань сейсмометра, який обслуговує джерело рентгенівського випромінювання PETRA III, офіційний обліковий запис DESY. Насправді, науковий прилад був розроблений, щоб протистояти безлічі шумів.

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Коли фанати Rammstein трясли підлогу на концертному майданчику, сейсмометр і відреагував

А поряд із науковим центром знаходиться Volksparkstadion, де відбуваються концерти. Саме коли фанати Rammstein трусили підлогу на концертному майданчику, сейсмометр і відреагував.

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