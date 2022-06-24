Фанаты Rammstein вызвали землетрясение: датчики сейсмографа отреагировали во время концерта

На концерт Rammstein отреагировали даже датчики землетрясений / Фото: instagram.com/rammsteinofficial/, Коллаж: Сегодня

Сейсмограф, прибор для для записи колебаний земной поверхности, отреагировал на концерт Rammstein. Находится прибор в гамбургском исследовательском центре DESY, неподалеку от которого и проходил концерт.

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Скорее всего, их создала толпа людей на концерте, которые прыгали и танцевали. Могли сказаться и взрывы пиротехники. Ученые DESY (Deutsches Elektronen-Synchrotron), впрочем, не жаловались, а просто поделились фактом.

Так, опубликовал изображение показаний сейсмометра, обслуживающего источник рентгеновского излучения PETRA III, официальный аккаунт DESY. На самом деле научный прибор был разработан, чтобы противостоять множеству шумов.

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Когда фанаты Rammstein сотрясали пол на концертной площадке, сейсмометр и отреагировал

А рядом с научным центром находится Volksparkstadion, где проходят концерты. Именно когда фанаты Rammstein сотрясали пол на концертной площадке, сейсмометр и отреагировал.

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