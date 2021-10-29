Facebook запізнився: метавсесвіт вже існує

Fortnite обійшов Цукерберга в побудові метавсесвіту / Фото: REUTERS

Цукерберг має намір перетворити інтернет на антиутопію, де люди будуть спілкуватися один з одним за допомогою аватарів у віртуальному світі. Звучить як фантастика? Але найцікавіше те, що Марк зі своїми ідеями не буде першим!

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МЕТАСЕЛЕНА ВЖЕ ІСНУЄ

Засновник Epic Games Тім Суїні давно заявляє про бажання створити метавсесвіт, а випробувальним майданчиком для концепції віртуального всесвіту став один з найуспішніших проектів компанії – онлайн гра Fortnite, яка давно вийшла за рамки початкової ідеї "королівської битви".

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Сьогодні гравці Fortnite можуть створювати власні аватари, вибираючи будь-які скіни на свій смак, а розплачуватися можна ігровою валютою V-Bucks.

Геймери збираються в грі не тільки постріляти один в одного. Fortnite вже успішно провів експеримент із проведенням усередині гри концерту Аріани Гранде, спільного перегляду фільмів Крістофера Нолана та багато іншого.

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А ще користувачі Fortnite у розпал пандемії отримали можливість відвідати арену, де проходив Супербоул – матч у якому визначається чемпіон Національної футбольної ліги (НФЛ). Гравці могли дослідити стадіон, зіграти у міні-ігри та навіть зустріти цифрові версії зірок американського футболу, пише digitaltrends.com.