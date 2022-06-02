Фабрика з народження зірок: Габбл побачив галактику на 20 мільйонів мешканців

Телескоп Хаббл побачив галактику на 20 мільйонів зірок усередині неї

Космічний телескоп Габбл відобразив новий вид "жвавої" карликової галактики під назвою Об'єкт Мінковського. Галактика хоч і мала за космічними мірками, але буквально "розривається від зірок", оскільки містить щонайменше 20 мільйонів зіркових об'єктів.

Реклама

Також ми писали, звідки беруться плями на Сонці, і що вони означають. На фото, зробленіому телескопом, маленька галактика дивної форми світиться блакитним кольором у нижній лівій частині зображення, а велика еліптична галактика NGC 541 – яскраво світиться в правому верхньому кутку.

Саме цей найбільший "сусід" вплинув на утворення такої кількості зірок в Об'єкті Мінковського, йдеться у заяві представників НАСА. Карликова галактика названа на честь німецько-американського астронома Рудольфа Мінковського, чия міждисциплінарна робота включала вивчення еволюції галактик та визначення двох типів наднових чи зіркових вибухів.

Ліворуч світиться блакитним кольором у нижній частині зображення карликова галактика, а вище – еліптична галактика NGC 541

Реклама

Агентство заявило, що NGC 541 – це еліптична галактика, яка, ймовірно, утворилася в результаті злиття двох інших галактик. Радіаційні струмені галактики були виявлені телескопами, показуючи, що потоки виходять з акреційного диска, що оточує чорну дірку в центрі галактики.

Габбл зайнятий тим, щоб краще зрозуміти, як формуються галактики та зірки. Так, радіаційні струмені тиснуть на газ, що оточує галактику, стискаючи газ доти, доки молекули не отримають енергію або іонізацію.

Оскільки іонізований газ повертається зі стану з вищою енергією в стан із нижчою енергією, енергія залишає хмару у вигляді випромінювання, — додали в НАСА, — і в міру того, як хмари остигають, вони руйнуються, викликаючи народження зірок.

Також ми писали, хто робитиме скафандри для астронавтів NASA.