Фабрика по рождению звезд: Хаббл увидел галактику на 20 миллионов "жителей"

Телескоп Хаббл увидел галактику на 20 миллионов звезд внутри нее / Фото: www.space.com

Космический телескоп Хаббл запечатлел ослепительный новый вид оживленной карликовой галактики под названием Объект Минковского. Галактика хоть и мала по космическим меркам, но буквально "разрывается от звезд", поскольку содержит не менее 20 миллионов звездных объектов.

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Именно этот более крупный "сосед" повлиял на образование такого количества звезд в Объекте Минковского, говорится в заявлении представителей НАСА. Карликовая галактика названа в честь немецко-американского астронома Рудольфа Минковски, чья междисциплинарная работа включала изучение эволюции галактик и определение двух типов сверхновых или звездных взрывов.

Слева светится голубым цветом в нижней части изображения карликовая галактика, а выше – эллиптическая галактика NGC 541 / Фото: www.space.com

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Агентство заявило, что NGC 541 — это эллиптическая галактика, которая, вероятно, образовалась в результате слияния двух других галактик. Радиационные струи галактики были обнаружены телескопами, показывая, что потоки исходят из аккреционного диска, окружающего черную дыру в центре галактики.

Хаббл занят тем, чтобы лучше понять, как формируются галактики и звезды. Так, радиационные струи давит на газ, окружающий галактику, сжимая газ до тех пор, пока молекулы не приобретут энергию или ионизацию.

Поскольку ионизированный газ возвращается из состояния с более высокой энергией в состояние с более низкой энергией, энергия покидает облако в виде излучения, — добавили в НАСА,- и по мере того, как облака остывают, они разрушаются, вызывая рождение звезд.

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