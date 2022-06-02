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Одяг на 3,5 мільярда доларів – хто робитиме скафандри для астронавтів NASA

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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2 червня, 07:00
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Axiom Space і Collins Aerospace зможуть "шити" скафандри астронавтам для майбутніх місій NASA та польоту на Місяць наступні 12 років, ціна питання – 3,5 мільярда доларів
Нові скафандри для астронавтів обійдуться NASA у 3,5 мільярда доларів США
Нові скафандри для астронавтів обійдуться NASA у 3,5 мільярда доларів США

NASA вибирало 2 компанії , які будуть створювати скафандри астронавтам для висадки на Місяць та на навколоземну орбіту. Тобто астронавтів "одягнуть" для місячної програми Artemis та майбутніх місій Міжнародної космічної станції (МКС).

Також раніше ми писали, що неозброєним оком буде видно парад планет у червні: де і коли. Команди під керівництвом Axiom Space і Collins Aerospace-ILC Dover (як основний спонсор) отримали доступ до контракту на загальну суму до 3,5 мільярда доларів.

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Контракт розрахований на постачання скафандрів для майбутніх місій NASA до 2034 року, оголосили представники агентства вчора, 1 червня. Як і у приватних компаній, які відправляють вантажі та астронавтів на Міжнародну космічну станцію, Axiom і Collins поки що не мають гарантованих замовлень за контрактом.

Кристин Девіс, інженер зі скафандра, демонструє наземний прототип дослідницького модуля внекорабельної мобільності
Кристин Девіс, інженер зі скафандра, демонструє наземний прототип дослідницького модуля внекорабельної мобільності

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Примітно, що команда Collins-ILC Dover має багаторічний досвід постачання скафандрів для НАСА, а Axiom – новачок. Але у них буде можливість змагатися за завдання для місій вже у 2025 році, включаючи демонстраційну місію за межами МКС та дебютну посадку астронавтів на Місяць під час місії Артеміди 3, яка намічена на 2025 чи 2026 рік .

У міру того, як розробка скафандрів продовжується в компаніях, НАСА буде їх разом сертифікувати, щоб переконатися, що вони готові до прийому наших астронавтів, – заявила під час прямої трансляції прес-конференції агентства Ванесса Віч, директор Космічного центру НАСА імені Джонсона в Х'юстоні, – Тоді як тільки костюми будуть готові, їх можна використовувати.

Конструкції скафандрів все ще знаходяться на ранній стадії розробки. Хоча компанії підкреслили, що їхні пристрої будуть дещо модульними, максимально легкими та гнучкими. І розробники врахують відгуки астронавтів та всієї льотної спільноти.

Також ми писали, що побачив радіотелескоп MeerKAT.

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Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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Перше сонячне затемнення-2022
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У ніч із 30 квітня на 1 травня пройшло перше у 2020 році сонячне затемнення

Сонячне затемнення відбувається, коли Місяць стає в одну лінію між Сонцем та Землею

Але через особливу траєкторію Місяць не повністю закрив Сонце, надавши йому форми півмісяця.

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